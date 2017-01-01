Медведчук: Україна вперше втратила територію за часів Ющенка

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Віктор Медведчук

Медведчук заперечує, що за часів президентства Ющенко Тимошенко просила призначити його першим віце-прем'єром чи послом в РФ

Лідер Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук заявив, що за часів Віктора Ющенка почався розвал України. Про це він сказав, коментуючи заяву екс-президента Віктора Ющенка.

«Віктор Ющенко знову несе маячню: нібито за часів його президентства Юлія Тимошенко просила призначити мене чи то першим віце-прем'єром чи послом в Російській Федерації. Бути цього не могло! Не могло просто тому, що я б ніколи не погодився ні на один пост в структурі влади, на чолі якої стояв Ющенко - людина, приведена до влади Сполученими Штатами Америки в результаті маніпуляцій з виборчою системою України, відкритого тиску радикальних організацій на органи влади і суди. Саме за часів Ющенка почався розвал країни, і вперше Україна втратила територію не в 2014-му, а за часів Ющенка, коли він, прагнучи догодити своїм спонсорам, в Міжнародному суді ООН в Гаазі «здав» Румунії частину території нашої держави. Йдеться про 9,7 тис. квадратних кілометрів нафтоносного шельфу біля острова Зміїний», - підкреслив Медведчук.

За його словами, якщо в 2004 році зростання ВВП України становило 12,4%, то вже в 2005-му, після приходу до влади Ющенка, темп зростання знизився до 2,6%, і це падіння було абсолютно передбачуваним.

«Зрозуміло, я ніколи не погодився б мати хоч якесь відношення до ідеології радикального націоналізму, яку Ющенко сповідував; до зіштовхування України в економічну прірву. Розуміючи катастрофічні наслідки приходу Ющенка до влади, я займав принципову політичну позицію, що викликала відкриту ненависть у прихильників здачі суверенітету України, які годувалися на західні гранти. Втім, навіть у цих людей до кінця президентського терміну Ющенка стали відкриватися очі», - зазначив лідер «Українського вибору».

Саме з Ющенком, підкреслив Медведчук, почався «демонтаж української державності та систематична здача національних інтересів, ігнорування конституційних вимог мільйонів громадян України».

«Саме за часів Ющенка Україна перетворилася з суб'єкта в об'єкт зовнішньої політики. Тоді ці дії, що ведуть до розвалу України, прикривалися, як прикриваються і по сей день, розповідями про європейський вибір, економічні перспективи та демократичні цінності. Життя показало, що ці байки, як і чергова маячня Ющенка, нічого спільного з дійсністю не мають», - підсумував Медведчук.