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    Медведчук вважає, що Україна повинна відмовитися від вступу до ЄС і НАТО

    • Сьогодні, 15:59
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    Віктор Медведчук
    Віктор Медведчук

    Медведчук переконаний, що відмова України від вступу в НАТО може спростити врегулювання конфлікту на Донбасі

    На думку глави «Українського вибору» Віктора Медведчука, Мінські угоди висять на волосинці, але вихід є - прийняття парламентом України законів, що надають обмежену автономію непідконтрольним Києву територіям, і проведення там виборів. Про це пише Financial Times.

    «Медведчук визнає, що Мінські угоди висять на волосинці... Він вважає, що виходом з глухого кута є прийняття парламентом України законів, що надають обмежену автономію сепаратистським регіонам, проведення там виборів... і відновлення українськими військами контролю над кордоном з Росією», - пише Financial Times.

    Врегулювання конфлікту також може стати простіше, визнає Медведчук, якщо переговори розширяться, включивши в себе великі суперечки між Москвою і Києвом, в тому числі вимога Кремля, щоб Україна не вступала в НАТО.

    «Україні не потрібно (НАТО. – Ред.), - заявляє Медведчук. - У сьогоднішній ситуації це призведе до розпаду України... Україна повинна діяти в інтересах свого розвитку, і (це) не включає в себе приєднання до НАТО і ЄС. Ніхто нас не хоче ні там, ні там», - впевнений Медведчук.

    Він наполягає на тому, що Україна повинна бути «суверенною, незалежною» країною, але її майбутнє полягає у відновленні зв'язків з Росією.

    «Я переконаний, що це будуть дружні країни, прекрасні сусіди. Ми були братніми країнами і будемо такими в майбутньому», - говорить Медведчук.

    Відповідаючи на питання, чи поділяє він думку Путіна про те, що українці і росіяни є «одним народом», Медведчук визнав, що «обговорював» це з російським президентом. «Я вважаю, що ми - два народи, - говорить Медведчук. - Але дружні і братні народи».

    Віктор Медведчук
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