Медведчук знову наполягає на переговорах Києва з ватажками «ЛДНР»

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Віктор Медведчук

Медведчук вважає, що прямий діалог Києва з ОРДО і ОРЛО можливий

Лідер руху «Українських вибір», спецпредставник з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі Віктор Медведчук в інтерв'ю виданню «Коммерсант» розповів, чому офіційний Київ не відмовиться від Мінських угод, що очікує «нормандський формат» і як налагодити прямий діалог з представниками ОРДО і ОРЛО.

Коментуючи можливість остаточного зриву Мінських угод, Медведчук заявив, що Україна не відмовиться від Мінських угод хоча б тому, що їх безальтернативність визнали в Вашингтоні і Брюсселі.

«Це головна позиція, якої дотримуватиметься офіційна влада України - Мінські угоди існують, вони безальтернативні. Але це не заважає нічого не робити для їх реалізації», - уточнив Медведчук.

Він вважає, що в Мінських угодах найголовнішим поряд з безпекою є вирішення питань політичного порядку денного.

«... Вирішення питань про закон про вибори і проведення виборів, закон про статус цих територій, введення його в дію, закон про амністію, внесення змін до Конституції. Це фундаментальна частина, без якої реалізація Мінських угод неможлива. Але ця точка зору є непопулярною сьогодні в Україні», - сказав Медведчук.

Він також прокоментував стан справ в «нормандському форматі» після обрання президентом Франції Еммануеля Макрона.

«Я б не сказав, що формат відроджується. Він існує таким, яким існує. Але для того, щоб цей «нормандський формат» дав певний поштовх, в першу чергу Німеччина і Франція мають сьогодні в повній мірі вплинути на владу в Україні, щоб вона приступила до виконання Мінських угод. А найголовніше, на мій погляд, з урахуванням мого досвіду участі в мирному переговорному процесі: потрібен діалог, потрібен прямий діалог Києва з Донецьком і з Луганськом. За допомогою Росії, яка впливає і може впливати на Донецьк і Луганськ, я впевнений, що якщо такий діалог буде, то він буде збудований без ультиматумів, без вимог. Саме нормальний переговорний процес, я думаю, дав би в відчутно короткі терміни реальний ефективний результат. Але поки, на жаль, цього немає», - зазначив Медведчук.

Лідер «Українського вибору» відкинув версію про те, що це неможливо.

«Є така версія, що це неможливо. Але я вважаю, що якщо дійсно в Україні влада буде виходити з державних принципів і буде реалізовувати принцип повернення Донбасу в Україну і України на Донбас, то це єдиний вихід, який може забезпечити результат», - впевнений Медведчук.