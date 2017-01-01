Медведчук знову закликає пустити Росію управляти українською газовою трубою

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Для збереження ГТС України потрібен тристоронній консорціум, вважає Медведчук

Зберегти газотранспортну систему України після 2019 року, з введенням в експлуатацію «Північного потоку – 2», реально в тому випадку, якщо до її управління буде залучено Росію, Україну та країни Євросоюзу. Про це заявив Віктор Медведчук.

Він зазначив, що політична нестабільність, яка спостерігається не перший рік, призвела до запуску низки маршрутів в обхід України.

«Сумарна проектна потужність «Північного потоку» і нового проекту «Північний потік – 2» становитиме 110 млрд куб. м газу на рік, а потужність першої і другої ниток «Турецького потоку» – по 15,75 млрд куб. м кожна. Це набагато більше нинішніх обсягів транзиту газу через Україну, яка може повністю втратити свій транзитний потенціал. У разі повного припинення транзиту російського газу до країн Євросоюзу по ГТС України наша країна втратить близько $2 млрд на рік, а вартість ГТС знизиться у п'ять разів», – вважає Медведчук.

На його думку, проблеми з транзитом газу неминуче позначаться і на споживанні газу, що імпортується.

«На сьогодні Словаччина є головним постачальником реверсного (російського) газу в Україну. У разі втрати транзиту газу Україна втратить і ту частину російського газу, яку ми отримуємо реверсом зі Словаччини», – прогнозує Медведчук.

Він також вважає зростання ціни на газ однією з найсерйозніших проблем, з якими зіткнулися громадяни України в останні роки.

«Порівняно з 2013 роком середні нарахування за послуги ЖКГ зросли в шість разів – до 1462,5 грн, а заборгованість населення за послуги ЖКГ збільшилася в 2,4 разу і вже досягла 29,4 млрд грн. Рівень оплати «комуналки» населенням скоротився на 32,4% – до 62,6%, а кількість сімей, які не спроможні самостійно оплачувати «комуналку» і змушені просити допомоги у держави, за останні роки збільшилася в 4,4 разу – до 7,5 млн», – зазначив лідер «Українського вибору».

У цих умовах, вважає Медведчук, єдиним можливим механізмом зі збереження ГТС України є створення тристороннього консорціуму з її управління.

«Зберегти ГТС України після 2019 року реально тільки в тому випадку, якщо до управління ГТС буде залучено всіх трьох учасників даного процесу, а саме: Росію як постачальника, Україну як транзитера і країни Євросоюзу як кінцевого споживача блакитного палива. Передача консорціуму в управління ГТС України дозволить... знайти оптимальний баланс в російсько-українсько-європейських енергетичних відносинах», – упевнений політик.

Зазначимо, про те, що українську ГТС треба віддати під контроль Росії, Медведчук закликав неодноразово. Зокрема, за часів правління Віктора Януковича він закликав поступитись Москві в цьому питанні та передати їй права на володіння українською газовою «трубою». Востаннє Медведчук закликав створити «консорціум в управліінні ГТС України» у січні поточного року.