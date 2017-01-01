Медведчук звинуватив «Правий сектор» і «Азов» у побитті прихильників Мінських угод

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Медведчук вимагає від представників Національної поліції України провести розслідування нападу на представників Громадського руху

У Миколаєві 6 лютого представники організацій «Правий сектор» і ГК «Азов» напали на представників громадської гуманітарної групи, які були присутні для обговорення питань виконання Мінських угод і мирного врегулювання. Про це заявив лідер Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук.

«Цей захід готували активісти Громадського руху «Український вибір - Право народу». Напередодні проведення заходу його організатор - голова громадської гуманітарної групи, голова Миколаївської територіальної ради Громадського руху «Український вибір - Право народу», депутат обласної ради Максим Невінчаний написав у своєму Facebook: «Чергове загострення конфлікту, що виник в цей раз навколо Авдіївки, нагадує нам про те, що дану проблему потрібно вирішувати», - йдеться в заяві лідера організації.

Медведчук нагадав, що 26 жовтня 2016 року в Миколаєві представники зазначених сил заблокували проведення науково-практичної конференції.

«Під час сьогоднішнього нападу учасники заходу, в тому числі і представник нашого Руху, депутат обласної ради Максим Невінчаний, були побиті радикалами», - повідомив Медведчук.

Він вимагає від представників Національної поліції України провести розслідування як цього, так і інших нападів на представників Громадського руху.