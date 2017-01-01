Медведчук звинуватив соратника Луценка в намірі зірвати обмін полоненими

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Полонені

Медведчук назвав заяву Гримчака щодо умов припинення блокади Донбасу провокаційною

Лідер громадського руху «Український вибір», член гуманітарної підгрупи, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук прокоментувавзаяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, який назвав однією з умов припинення блокади «повне звільнення заручників».

«Така заява не відповідає указу президента України, яким вводиться в силу рішення РНБОУ від 15 березня 2017 року», - заявив Медведчук.

На його думку, такі дії мають одну мету: будь-яким шляхом, навіть за допомогою відвертої, очевидної брехні, зірвати процес переговорів щодо обміну полоненими і процес звільнення утримуваних осіб.

«Такі провокаційні заяви шкодять переговорному процесу зі звільнення українців, тому що ніякі ультиматуми, тим більше такі наївні і які демонструють відверту неузгодженість і суперечності в позиції української влади, не сприймаються іншими сторонами переговорів і ведуть лише до зриву обміну, що готується», - стверджує Медведчук.

Нагадаємо, 10 березня уряд призначив Юрія Гримчака заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Як відомо, Гримчак до призначення був радником міністра з окупованих територій. Із 2007 до 2012 року він був депутатом Верховної Ради (6 скликання) від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», першим заступником лідера партії «Народна самооборона» Юрія Луценка.