Медведчука заблокували у Facebook: він вважає це придушенням свободи слова

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Віктор Медведчук

В «Українському виборі» переконані, що блокування аккаунту пов'язано не з контентом сторінки, а виключно з персоною самого Віктора Медведчука

Прес-служба Громадського руху «Український вибір – Право народу» заявляє, що після його заяви, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, які здійснювалися на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінку і аккаунт лідера «Українського вибору» було заблоковано без якихось пояснень. Про це повідомляє прес-служба руху.

«Пізніше ми отримали докази того, що блокування аккаунту пов'язано не з контентом сторінки, а виключно з персоною самого Віктора Медведчука. Блокування аккаунту за часом збігається із загостренням інформаційних атак представників «партії війни» на Віктора Медведчука. Хочемо зазначити, що сторінка громадського і політичного діяча, спецпредставника з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з мирному врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях використовувалася для комунікації з родичами утримуваних осіб про перебіг переговорів щодо звільнення громадян України», – йдеться в заяві.

У прес-службі наголосили: повідомлення, що розміщуються Медведчуком, стосувалися питань мирного врегулювання конфлікту, пошуку компромісних рішень і пропозицій щодо виходу України з політичної та соціально-економічної кризи.

«А тому блокування аккаунту Віктора Медведчука є кроком, спрямованим на придушення свободи слова, проявом боротьби з інакомисленням; підтверджує високу ступінь впливу американських корпорацій на політичну ситуацію в Україні та їх готовність йти на безпрецедентно цинічні дії для утримання нашої країни під зовнішнім управлінням», – впевнені в «Українському виборі».