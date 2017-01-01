Медведчуку сподобалось попереднє рішення суду в Гаазі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

Політик підтримав розпорядження Міжнародного суду ООН

Коментуючи попереднє розпорядження Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії, спецпредставник з гуманітарних питань в ТКГ (Тристоронній контактній групі) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Віктор Медведчук заявив про цілковиту підтримку рішення суддів.

«Як спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, як політик і громадський діяч, який з перших днів конфлікту на Сході України вів переговори з мирного врегулювання ситуації, я виступав і виступаю за дипломатичне вирішення конфлікту», - заявив Медведчук, який є прихильником Мінських угод.

Медведчук упевнений, що тільки повне і неухильне виконання Мінських угод здатне відновити мир в Україні, зберегти її єдність і територіальну цілісність.

«Я цілком підтримую попереднє розпорядження Міжнародного суду ООН:

104. Що стосується ситуації у Східній Україні, то Суд нагадує Сторонам, що Рада Безпеки в своїй резолюції 2202 (2015) схвалила «Комплекс заходів з виконання Мінських угод», який був прийнятий і підписаний у Мінську 12 лютого 2015 року представниками ОБСЄ, України та Російської Федерації, а також представниками «певних («окремих» в українському законодавстві) районів Донецької та Луганської областей і схвалений Президентом Російської Федерації, Президентом України, Президентом Французької Республіки і канцлером Федеративної Республіки Німеччина. Суд чекає, що Сторони, докладаючи індивідуальних та спільних зусиль, будуть працювати для повного виконання цього «Комплексу заходів» з метою досягнення мирного врегулювання конфлікту в східних регіонах України», - підсумував Медведчук.