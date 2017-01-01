Медведєв обговорив з прем’єром Туреччини зіткнення російського судна у Босфорі

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Глава російського уряду Дмитро Медведєв

Біля Стамбулу зіштовхнувся віійськовий корабель РФ Лиман» із суховантажем «Ашот-7»

Відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Туреччини Біналі Їлдирима і глави російського уряду Дмитра Медведєва щодо інциденту з зіткненням російського судна в протоці Босфор.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Згідно з джерелами в адміністрації прем'єра Туреччини, глава турецького уряду висловив співчуття російському колезі у зв'язку з зіткненням російського військового корабля і суховантажа при вході з Чорного моря до протоки Босфор», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інцидент трапився у четвер у південно-західній частині Чорного моря за 40 км на північний захід від протоки Босфор. Зіткнення «Лиману» відбулося з судном «Ашот-7», приналежність якого на даний момент уточнюється.

«Лиман» - середній розвідувальний корабель Чорноморського флоту. Повідомлялося, що наприкінці січня корабель повернувся з походу до Середземного моря. Він виконував завдання у складі постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії у Середземному морі.