Медведєв попередив росіян: жити під санкціями ще дуже довго



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Медведєва, «друзі» Росії за океаном, і в Європі увічнюють і кодифікують санкції

Росія повинна приготуватися до того, що буде жити в умовах санкцій невизначено довго, на Заході намагаються «увічнити» санкції, але Росія здатна непогано розвиватися і в таких умовах. Про це заявив прем'єр РФ.

За словами Медведєва, «друзі» Росії за океаном, і в Європі увічнюють і кодифікують санкції.

«Вони вносять масу законів крім всяких виконавчих указів, які Обама наприймав, вони намагаються прийняти закони, які ці санкції зроблять постійними. На зразок поправки Джексона-Веніка або ще крутіше», - сказав російський прем'єр.

«Тому в цьому сенсі нам розраховувати на їх якусь милість не доводиться, та нам це і не потрібно, тому що ми в умовах санкцій, як довів досвід останніх двох років, здатні розвиватися, і насправді розвиватися непогано», - намагався втішити росіян Медведєв.