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    Медведєв попередив росіян: жити під санкціями ще дуже довго

    • Сьогодні, 07:13
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    За словами Медведєва, «друзі» Росії за океаном, і в Європі увічнюють і кодифікують санкції

    Росія повинна приготуватися до того, що буде жити в умовах санкцій невизначено довго, на Заході намагаються «увічнити» санкції, але Росія здатна непогано розвиватися і в таких умовах. Про це заявив прем'єр РФ.

    За словами Медведєва, «друзі» Росії за океаном, і в Європі увічнюють і кодифікують санкції.

    «Вони вносять масу законів крім всяких виконавчих указів, які Обама наприймав, вони намагаються прийняти закони, які ці санкції зроблять постійними. На зразок поправки Джексона-Веніка або ще крутіше», - сказав російський прем'єр.

    «Тому в цьому сенсі нам розраховувати на їх якусь милість не доводиться, та нам це і не потрібно, тому що ми в умовах санкцій, як довів досвід останніх двох років, здатні розвиватися, і насправді розвиватися непогано», - намагався втішити росіян Медведєв.

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