Медведєв розповів, хто відповідає за наслідки повернення Криму
- Сьогодні, 09:43
-
Розсилка
Це «історична справедливість»За наслідки повернення Криму до складу Росії відповідає і уряд, і парламент, і вся країна, вважає прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Про це він заявив, виступаючи зі звітом в Держдумі.
«Зовнішньо економічний тиск на нашу країну викликаний головним політичним рішенням минулого року - поверненням Криму до складу Росії. І воно (рішення – Ред.) було єдино можливим. Ми всі - і країна, і уряд, і парламент, його підтримали, усвідомлюючи можливі наслідки. І тепер разом відповідаємо за мінімізацію економічних проблем, за збереження соціальної стабільності та благополуччя Росії », - заявив глава уряду.
На думку Медведєва, уникнути нинішнього сценарію розвитку подій Росія не могла.
«Кримський півострів, незважаючи на його формальні пострадянські кордони, завжди залишався нашою землею. Це був і спільний біль. І спільна гордість. І загальні труднощі. І спільні перемоги », - підкреслив прем'єр-міністр.
Для багатьох, продовжив він, повернення Криму стало відновленням історичної справедливості, яке за силою і значенням можна порівняти з падінням Берлінської стіни і об'єднанням Німеччини або поверненням Китаю Гонконгу і Макао.
Нагадаємо, навесні 2014 року, після референдуму, Крим відійшов до РФ.
Джерело: Вести.ру