Медведєв розповів, хто відповідає за наслідки повернення Криму

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Фото: PolitRussia.com Дмитро Медведев

Це «історична справедливість»

За наслідки повернення Криму до складу Росії відповідає і уряд, і парламент, і вся країна, вважає прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Про це він заявив, виступаючи зі звітом в Держдумі.

«Зовнішньо економічний тиск на нашу країну викликаний головним політичним рішенням минулого року - поверненням Криму до складу Росії. І воно (рішення – Ред.) було єдино можливим. Ми всі - і країна, і уряд, і парламент, його підтримали, усвідомлюючи можливі наслідки. І тепер разом відповідаємо за мінімізацію економічних проблем, за збереження соціальної стабільності та благополуччя Росії », - заявив глава уряду.

На думку Медведєва, уникнути нинішнього сценарію розвитку подій Росія не могла.

«Кримський півострів, незважаючи на його формальні пострадянські кордони, завжди залишався нашою землею. Це був і спільний біль. І спільна гордість. І загальні труднощі. І спільні перемоги », - підкреслив прем'єр-міністр.

Для багатьох, продовжив він, повернення Криму стало відновленням історичної справедливості, яке за силою і значенням можна порівняти з падінням Берлінської стіни і об'єднанням Німеччини або поверненням Китаю Гонконгу і Макао.

Нагадаємо, навесні 2014 року, після референдуму, Крим відійшов до РФ.

Джерело: Вести.ру