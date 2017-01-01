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    Медведєв розповів, хто відповідає за наслідки повернення Криму

    • Сьогодні, 09:43
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    Дмитро Медведев
    Фото: PolitRussia.com
    Дмитро Медведев

    Це «історична справедливість»

    За наслідки повернення Криму до складу Росії відповідає і уряд, і парламент, і вся країна, вважає прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Про це він заявив, виступаючи зі звітом в Держдумі.

    «Зовнішньо економічний тиск на нашу країну викликаний  головним політичним рішенням минулого року - поверненням Криму до складу Росії. І воно (рішення – Ред.) було єдино можливим. Ми всі - і країна, і уряд, і парламент, його підтримали, усвідомлюючи можливі наслідки. І тепер разом відповідаємо за мінімізацію економічних проблем, за збереження соціальної стабільності та благополуччя Росії », - заявив глава уряду.

    На думку Медведєва, уникнути нинішнього сценарію розвитку подій Росія не могла.

    «Кримський півострів, незважаючи на його формальні пострадянські кордони, завжди залишався нашою землею. Це був і спільний біль. І спільна гордість. І загальні труднощі. І спільні перемоги », - підкреслив прем'єр-міністр.

    Для багатьох, продовжив він, повернення Криму стало відновленням історичної справедливості, яке за силою і значенням можна порівняти з падінням Берлінської стіни і об'єднанням Німеччини або поверненням Китаю Гонконгу і Макао.

    Нагадаємо, навесні 2014 року, після референдуму, Крим відійшов до РФ.

    Джерело: Вести.ру

    Крим Росія Дмитро Медведєв
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