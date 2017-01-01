Медведєв став цапом-відбувайлом для незадоволених росіян, - The Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Anadolu Agency/Getty Images Дмитро Медведєв

Якщо Путіну дісталося схвалення за наполегливість Росії на міжнародній арені, Медведєв прийняв на себе невдоволення плачевною економічною ситуацією

Вуличні протести, що прокотилися російськими містами, були примітні не тільки своїм незвичайними масштабами, але і своєю головною ціллю, якою став Дмитро Медведєв, пише The Guardian.

«Багато опозиціонерів довгий час вважали Медведєва, який чотири роки пробув президентом з 2008 по 2012 рік, пристойною людиною з близького оточення Путіна. Однак його траєкторія за останній десяток років відображає еволюцію і, в кінцевому підсумку, крах надій на те, що система Володимира Путіна може поступово реформуватися зсередини і перетворитися в щось більш ліберальне», - йдеться у статті.

«Коротко кажучи, він здавався прогресивною людиною, на нього покладав сподівання російський середній клас, - йдеться у статті. - Хоча було очевидно, що у Путіна, який відійшов у бік, щоб стати прем'єр-міністром, більше влади, проте була реальна надія, що зі часом Медведєв зможе дорости до справжньої політичної сили. (...) Але восени 2011 року Путін оголосив, що знову оселиться в Кремлі, і Медведєв знову став прем'єр-міністром».

Видання пише, що після анексії Криму і початку війни на сході України в 2014 році західні санкції і падіння цін на нафту призвели до суттєвого ускладнення життя багатьох росіян. І якщо Путіну дісталося схвалення за наполегливість Росії на міжнародній арені, Медведєв прийняв на себе невдоволення плачевною економічною ситуацією всередині країни.

The Guardian нагадує про невдалі висловлювання Медведєва і зазначає, що вони «виглядають ще огидніше в світлі звинувачень у фільмі Навального». «Якщо хоча б деякі з них - правда, виходить, що Медведєв створив величезну імперію з нерухомості і активів, хоча і володіє нею через друзів і підставні трасти», - йдеться в статті.

«Як не парадоксально, його посада, ймовірно, закріпиться за ним через цю хвилі протестів. Чутки про те, що його дні як прем'єр-міністра спливають, ходять роками, і півроку тому поновилися розмови, що Путін може його усунути. Але Кремль не захоче виглядати так, ніби підпорядковується порядку Навального», - прогнозує автор статті.

«Путін повністю довіряє Медведєву, він на 100% перевірений продукт. І зараз ще менше ймовірності, що Путін його звільнить, його позиція тверда як ніколи», - сказало одне з джерел, близьких до Кремля.