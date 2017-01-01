Медведєв вперше прокоментував зібраний на нього компромат і акції протесту

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Акції протесту в Росії

Медведєв назвав «нісенітницею і якимись папірцями» зібраний на нього компромат

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що акції протесту і нападки на уряд влаштовують ті, хто прагне досягти своїх політичних цілей.

«Кому це вигідно? Це вигідно тим, хто замовляє подібного роду (компрометуючі) сюжети, матеріали. Це, як правило, люди, у яких є цілком конкретні політичні цілі», - сказав Медведєв у відповідь на прохання прокоментувати звинувачення щодо нього, які з'явилися в інтернеті.

Медведєв назвав «нісенітницею і якимись папірцями» зібраний на нього компромат. Він вважає, що за цим стоїть прагнення витягти людей на вулиці.

Ініціатора акцій протесту Медведєв назвав «судимим персонажем», який підставляє молодих людей для досягнення шкурних цілей.

Він заявив, що продовжує працювати на своїй посаді, незважаючи на нападки і провокації.

Як відомо, у фільмі-росзлідуванні Фонду боротьби з корупцією «Він вам не Дімон» стверджується, що нібито прем'єр-міністр Росії залучений до корупційних схем з різними олігархами.

26 березня в центрі Москви пройшла несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний.

Затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни. Лише в Москві затримали понад тисячу людей.

Медведєв в день антикорупційних акцій протесту в РФ катався на лижах.

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Джерело: ТАСС