Медведєв збирається на зустріч з президентом Туреччини в Стамбулі
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Зустріч відбудеться у понеділок
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в ході свого візиту в Стамбул зустрінеться в понеділок з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
«Бесіда голови уряду Росії Дмитра Медведєва і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться в понеділок. Російський прем'єр і турецький лідер обговорять ключові питання двосторонніх відносин», - повідомили журналістам в прес-службі Кабміну, зазначає ТАСС.
Медведєв прибув до Стамбула в неділю для участі в саміті країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва.
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