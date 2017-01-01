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    Медведєв збирається на зустріч з президентом Туреччини в Стамбулі

    • Сьогодні, 02:43
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    Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв
    Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв

    Зустріч відбудеться у понеділок

    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в ході свого візиту в Стамбул зустрінеться в понеділок з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    «Бесіда голови уряду Росії Дмитра Медведєва і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться в понеділок. Російський прем'єр і турецький лідер обговорять ключові питання двосторонніх відносин», - повідомили журналістам в прес-службі Кабміну, зазначає ТАСС.

    Медведєв прибув до Стамбула в неділю для участі в саміті країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва.

    Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що президент Росії Володимир Путін 29 травня незаплановано відвідає Францію.

    Раніше президент України Петро Порошенко у Німеччині закликав до більш рішучих заходів проти Росії

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