Меджліс кримськотатарського народу не давав «добро» блокувати Крим, - Іслямов

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Активний учасник блокади Криму, власник телеканалу ATR Ленур Іслямов

За словами Іслямова, відкрита підтримка блокади загрожувала членам Меджлісу арештами в Криму

Бізнесмен, власник телеканалу ATR, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер» Ленур Іслямов стверджує, що у питанні кримської блокади ніякого рішення Меджлісу не було та назвав відповідні причини.

Таку думку Іслямов озвучив в інтерв’ю «Главкому».

«По-перше, переважна більшість членів Меджлісу проживає у тимчасово окупованому Криму. Зрозуміло, їхня участь у засіданні Меджлісу, на якому б розглядалося питання блокади Криму, одразу б спровокувала арешти», - розповів активіст.

Також він пригадав, що станом на 20 вересня 2015 року (дата початку блокади Криму. – «Главком») було ув’язнено заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та відкрито адміністративні провадження проти багатьох членів Меджлісу.

«По-друге, ми розуміли що ухвалення такого рішення може викликати спекуляції довкола недотримання Меджлісом принципу ненасильницької боротьби, яка покладена в основу кримськотатарського національного руху. Тому рішення про організацію та провадження «Громадської блокади Криму» було ухвалено трьома людьми: лідером нашого народу Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим та мною», - заявив Іслямов.

Один із засновників батальйону «Аскер» також розповів, яка різниця між кримським блокуванням і блокуванням окремих регіонів Донецької і Луганської областей.

«Кримську блокаду організували та реалізували представники корінного народу Криму. Так, ще раз повторюся, за великої підтримки тисяч наших побратимів з багатьох областей України. Отже, як на мене, блокування на сході України перш за все мали здійснювати ті люди, які звідти вийшли, тобто українці з тамтешніх місць. А українці з інших міст повинні підтримувати місцевих», - вважає член Меджлісу кримськотарського народу.

Водночас Іслямов визнав, що незважаючи на блокаду окупованого Криму, українські товари продовжують потрапляти на півострів.