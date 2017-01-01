«Мега-протест» у Венесуелі: понад 200 поранених активістів

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Протести у Каракасі

У столиці Венесуели тисячі людей вийшли на мітинг проти президента

Послухавши заклик опозиції, тисячі жителів Венесуели знову вийшли на вулиці Каракаса 3 травня, щоб не дозволити президенту Ніколасу Мадуро внести зміни до конституції країни.

Демонстранти попрямували до парламенту, де Мадуро саме мав почати процес зміни конституції, оголосивши про створення установчих зборів.

Підходи до будівлі парламенту були заблоковані поліцією й між силовиками та протестуючими знову почалися сутички.

Представники опозиції повідомили, що один 17-річний протестуючий загинув після поранення в шию. Також відомо про більш ніж 200 поранених.

Незважаючи на протести, президент країни Ніколас Мадуро підписав у парламенті розпорядження про створення установчих зборів.

На думку опозиції, Мадуро пішов на такий крок, щоб відкласти регіональні вибори, які повинні відбутися у Венесуелі в 2017 році.

Нагадаємо, у Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів, на 3 травня лідери опозиції закликали населення провести «мега-протест».

Варто зазначити, що більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належить опозиції. За словами Мадуро, депутатами нової Національної асамблеї будуть звичайні громадяни. Опозиція закликає Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

Демонстрації в країні тривають вже близько місяця. В сутичках загинули близько 30 осіб.

Джерело: Новое Время