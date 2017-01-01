Мексиканець покінчив із собою через півгодини після депортації з США

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Очевидці стверджують, що чоловік перебував в стресовому стані

Мексиканець, який був втретє депортований з США, наклав на себе руки біля прикордонного пункту Чапарраль. Про це повідомляє BBC.

Відомо, що 45-річчний мексиканець на ім'я Гваделупі Олівас Валенсія здійснив спробу самогубства через півгодини після повернення в Мексику. Чоловіка знайшли без свідомості поряд з поліетиленовою сумкою з його речами. Мексиканець помер після того, як його доставили в лікарню.

За словами очевидців, перед тим як зробити спробу самогубства, Валенсія кричав, що він не хоче повертатися в Мексику, і явно перебував у стресовому стані. За даними мексиканської влади, США депортували чоловіка з країни вже втретє.

Інцидент стався на тлі посилення міграційної політики Вашингтона. Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила інструкції, які передбачають розширення практики депортації нелегальних мігрантів з США.

У недавньому повідомленні міністра внутрішньої безпеки США Джона Келлі йдеться про те, що влада США може відправляти затриманих за незаконний перетин кордону людей назад в Мексику незалежно від того, звідки вони прибули. Міністерство закордонних справ Мексики заявляло, що не залишить це рішення Вашингтона без відповіді.