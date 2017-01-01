Меланія Трамп приєднається до чоловіка у Білому домі в червні
- Сьогодні, 23:08
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В приміщенні Білого дому, де житиме Меланія, розпочався косметичний ремонтПерша леді США Меланія Трамп разом із наймолодшим сином президента Берроном планують переїхати з Нью-Йорка до Вашингтона орієнтовно в червні, після завершення навчального року Беррона в початковій школі.
Про це повідомило з посиланням на джерела в адміністрації американське видання TMZ.
«Меланія і Беррон Трампи стануть постійними жителями в будинку 1600 на Пенсильванія-авеню (в Білому домі) у червні», – стверджується в публікації.
За інформацією джерел, обізнаних у ситуації, дружина й син президента можуть ще залишитися в Нью-Йорку на невизначений термін, пише видання. Але вони «абсолютно точно переїдуть після завершення навчального року», – йдеться в публікації.
На підтвердження цьому, джерела зауважили, що сім’я вже вибрала школу, яку відвідуватиме Трамп-молодший у Вашингтоні. Крім того, як стало відомо, в приміщенні Білого дому, де житиме Меланія, також розпочався косметичний ремонт.
Меланія Трамп разом із сином після інавгурації президента Дональда Трампа залишились жити в Нью-Йорку.