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    Меланія Трамп приєднається до чоловіка у Білому домі в червні

    • Сьогодні, 23:08
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    В приміщенні Білого дому, де житиме Меланія, розпочався косметичний ремонт

    Перша леді США Меланія Трамп разом із наймолодшим сином президента Берроном планують переїхати з Нью-Йорка до Вашингтона орієнтовно в червні, після завершення навчального року Беррона в початковій школі.

    Про це повідомило з посиланням на джерела в адміністрації американське видання TMZ.

    «Меланія і Беррон Трампи стануть постійними жителями в будинку 1600 на Пенсильванія-авеню (в Білому домі) у червні», – стверджується в публікації.

    За інформацією джерел, обізнаних у ситуації, дружина й син президента можуть ще залишитися в Нью-Йорку на невизначений термін, пише видання. Але вони «абсолютно точно переїдуть після завершення навчального року», – йдеться в публікації.

    На підтвердження цьому, джерела зауважили, що сім’я вже вибрала школу, яку відвідуватиме Трамп-молодший у Вашингтоні. Крім того, як стало відомо, в приміщенні Білого дому, де житиме Меланія, також розпочався косметичний ремонт.

    Меланія Трамп разом із сином після інавгурації президента Дональда Трампа залишились жити в Нью-Йорку.

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