Меланія Трамп приєднається до чоловіка у Білому домі в червні

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В приміщенні Білого дому, де житиме Меланія, розпочався косметичний ремонт

Перша леді США Меланія Трамп разом із наймолодшим сином президента Берроном планують переїхати з Нью-Йорка до Вашингтона орієнтовно в червні, після завершення навчального року Беррона в початковій школі.

Про це повідомило з посиланням на джерела в адміністрації американське видання TMZ.

«Меланія і Беррон Трампи стануть постійними жителями в будинку 1600 на Пенсильванія-авеню (в Білому домі) у червні», – стверджується в публікації.

За інформацією джерел, обізнаних у ситуації, дружина й син президента можуть ще залишитися в Нью-Йорку на невизначений термін, пише видання. Але вони «абсолютно точно переїдуть після завершення навчального року», – йдеться в публікації.

На підтвердження цьому, джерела зауважили, що сім’я вже вибрала школу, яку відвідуватиме Трамп-молодший у Вашингтоні. Крім того, як стало відомо, в приміщенні Білого дому, де житиме Меланія, також розпочався косметичний ремонт.

Меланія Трамп разом із сином після інавгурації президента Дональда Трампа залишились жити в Нью-Йорку.