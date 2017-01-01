Меланія Трамп «вибила» з Daily Mail $150 мільйонів моральної компенсації

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Меланія Трамп

Британське видання відшкодує дружині Трамп збитки за статтю

Британське видання «Daily Mail» погодилося відшкодувати збитки і витрати першій леді США Меланії Трамп за статтю про її модельну кар’єру, передає ВВС.

Зазначається, що раніше газета повідомила, що Трамп колись працювала в ескорт-сервісі. Пізніше видання відмовилося від свого матеріалу.

Потім цю статтю опублікували під час виборчої кампанії президента США, у якій брав участь чоловік Меланії Дональд Трамп.

Трамп подала позов до газети у Високий суд Лондона у лютому цього року і оцінила шкоду, нанесену їй статтею, у 150 млн дол.

Заначається, що раніше судд округу Монтгомері відхилив позов першої леді США до Daily Mail через те, що суд не володіє юрисдикцією для розгляду справ, у яких так чи інакше фігурує якась іноземна компанія.

Як повідомляв «Главком», нещодавно противники Трампа у США оголосили, не будуть купувати взуття його доньки Іванки Трамп, а потім почали погрожувати і бойкотувати великі торгові мережі, які продають бренд під її іменем.