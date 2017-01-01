Мер Баку запросив Кличка до себе в гості

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Мер Баку Гаджибала Абуталибов

В азербайджанській столиці відбудуться зустрічі Кличка з главою виконавчої влади Баку Гаджибалою Абуталибовим, представниками політичних кіл та великого бізнесу.

Київський міський голова Віталій Кличко 13-14 квітня здійснить візит в Азербайджан на запрошення глави виконавчої влади міста Баку.

В азербайджанській столиці відбудуться зустрічі Кличка з главою виконавчої влади Баку Гаджибалою Абуталибовим, представниками політичних кіл та великого бізнесу.

Також Кличко відвідає Алею почесних поховань, Меморіальний комплекс пам’яті Гейдара Алієва, площу Державного Прапора.

Мер Києва огляне новозбудовані об’єкти інфраструктури в Баку, комплекс набережної бульвару, спортивну арену та інші об’єкти, які є знаковими для сучасного Баку.

«Ми цінуємо і прагнемо розвивати партнерські відносини між нашими країнами. До того ж Київ і Баку вже майже 20 років є містами-побратимами, -зазначив Кличко. Нам сьогодні дуже цікавий та може бути корисним і досвід розвитку інфраструктури в Баку. За останні роки столиця Азербайджану досягла в цьому напрямку значних успіхів. І в цьому контексті ми зацікавлені в співпраці і в інвестиціях азербайджанського бізнесу, який має гарний досвід у розбудові інфраструктури», - відзначив напередодні візиту в Баку Віталій Кличко.