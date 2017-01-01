Мер Білгород-Дністровського отримала серйозні травми у ДТП

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Алла Гінак

ДТП сталася в районі міста Біла Церква Київської області

Мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак сьогодні потрапила у серйозну ДТП і госпіталізована у важкому стані. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на поінформоване джерело в міській раді.

За його словами, ДТП сталася в районі міста Біла Церква Київської області. «Алла Федорівна отримала серйозні травми, і санітарною авіацією її доставили в одну зі столичних клінік», - сказало джерело.

У прес-службі Білгород-Дністровського міськради поки не коментують подію, хоча і не заперечують самого факту того, що сталося. Гінак була обрана мером наприкінці жовтня 2015 року. Кандидат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», вона набагато випередила найближчого конкурента - колишнього міністра екології Ігоря Шевченка.



