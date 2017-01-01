Мер Дніпра госпіталізований в міську лікарню

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Філатов госпіталізований з алергічним нападом в звичайну міську лікарню

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що потрапив в « Швидку допомогу » .

Про це він написав на сторінці у Facebook.

За його словами, він був госпіталізований з алергічним нападом в звичайну міську лікарню.

«В приймальному покої сплять бомжі, яких привозить сюди поліція. У медсестри розбита рука. Уламком швабри. Алкаш напав. Поліція, навпаки, не приїхала. Ну і вхідні двері. Намагався стільцем виламати буйнопомішаний», - написав Філатов про побачене в медичному закладі.

Мер Дніпра проілюстрував свої слова фотографіями.

На наступній сесії Філатов пообіцяв прийняти муніципальну програму охорони лікувальних установ.

Мер запевнив, що небезпеки для його здоров'я вже немає.

«Не треба дзвонити-стукати в лічку-хвилюватися. Звичайний алергічний напад. Мені завтра в 6 ранку на роботу вставати», - написав він.