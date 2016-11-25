Мер Дніпра поставив ультиматум «Укропу»: Моє терпіння лопнуло

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Мер Дніпра поставив ультиматум «Укропу»

Філатов зажадав «привести в почуття» Купрія

Мер Дніпра Бориса Філатова готовий вийти з партії «Укроп», якщо політрада не виконає його ультиматум.

Про це Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Філатов зажадав «привести в почуття» члена комісії партійного контролю «Укроп», народного депутата Віталія Купрія (позафракційний).

«Моє терпіння лопнуло. Або політрада «Укроп» призведе в почутті боягузливу і брехливу тварину по кличці Купрій або мені доведеться розпрощатися з партією. Я не збираюся сидіти за одним столом з покидьком, який кришує незаконні забудовники Каснера і який поливає мене брудом за гроші в телевізорі. Так, це ультиматум. Настійно чекаю офіційної реакції і призначення засідання політради», – заявив Філатов.