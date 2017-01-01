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    Мер Києва пішов у відпустку

    • Вчора, 00:50
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    Два останніх дні відпустки голова КМДА взяв за свій рахунок, без збереження заробітної плати

    Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку до 6 січня включно, а свої обов'язки поклав на свого заступника Миколу Поворозника.

    Про це йдеться у розпорядженні голови КМДА.

    «У зв'язку з моєю відпусткою і відпусткою першого заступника голови Київської державної адміністрації Пліса Р. В. в період з 30.12.2016 року по 06.01.2017 року виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника Н.Ю.» - цитує агентство текст розпорядження.

    У документах також зазначається, що Кличко в період своєї відпустки з 30 грудня по 6 січня два останніх дня взяв за свій рахунок, без збереження заробітної плати.

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