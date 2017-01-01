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    Мер Києва розповів, яке прізвисько йому дали підлеглі

    • Сьогодні, 06:36
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    Кличко знає, як його називають позаочі

    Підлеглі мера Києва Віталія Кличка позаочі називають його «Boss". Про це міський голова столиці розповів в інтерв'ю телеканалу «112 Україна».

    За словами Кличка, таке прізвисько йому дали через участь у рекламній кампанії для цієї фірми.

    «Те, що до мене доходило, дехто, може бути тому, що я довгий час мав контракт з компанією «Boss», продовжують називати «Boss», «шеф». Хтось, я чув, [називає мене] «великий», - сказав мер Києва. 

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    Віталій Кличко Київ мер Україна
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