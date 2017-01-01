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    Мер Києва в ефірі читав вірші Ліни Костенко

    • Сьогодні, 21:14
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    Кличко подякував Костенко за талант і безкомпромісну позицію митця і громадянина

    Мер Києва Віталій Кличко читав вірші Ліни Костенко у день народження поетеси в ефірі телеканалу 112, повідомляє прес-служба політика.

    «Сьогодні 87-й день народження Ліни Костенко і я хотів би зачитати невеличкий уривок з її вірша. «І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт», - продекламував Віталій Кличко.

    «Я хотів би подякувати Ліні Костенко за все, що вона робить. Чудово, що є такі люди, як Ліна Костенко, які дарують нам незабутні емоції», - підкреслив мер Києва.

    Зранку Віталій Кличко привітав Ліну Костенко у Twitter.

    «Ліно Василівно! З Днем народження! Щасливий знайомством з Вами і дякую за Ваш талант і безкомпромісну позицію митця і громадянина», - написав Кличко у своєму аккаунті.

    Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, поетеса відзначає свій 87-й день народження.

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