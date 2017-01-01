Мер Києва в ефірі читав вірші Ліни Костенко

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Кличко подякував Костенко за талант і безкомпромісну позицію митця і громадянина

Мер Києва Віталій Кличко читав вірші Ліни Костенко у день народження поетеси в ефірі телеканалу 112, повідомляє прес-служба політика.

«Сьогодні 87-й день народження Ліни Костенко і я хотів би зачитати невеличкий уривок з її вірша. «І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт», - продекламував Віталій Кличко.

«Я хотів би подякувати Ліні Костенко за все, що вона робить. Чудово, що є такі люди, як Ліна Костенко, які дарують нам незабутні емоції», - підкреслив мер Києва.

Зранку Віталій Кличко привітав Ліну Костенко у Twitter.

«Ліно Василівно! З Днем народження! Щасливий знайомством з Вами і дякую за Ваш талант і безкомпромісну позицію митця і громадянина», - написав Кличко у своєму аккаунті.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, поетеса відзначає свій 87-й день народження.