Мер Кишинева затриманий співробітниками антикорупційного центру Молдови
- Сьогодні, 02:23
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Мера Кишинева затримали після чотиригодинних обшуків в меріїМер Кишинева Дорін Кіртоаке був затриманий співробітниками Національного антикорупційного центру Молдови (НАЦ).
Про це повідомляє портал Noi.
За даними видання, Кіртоаке доставили в НАЦ після чотиригодинних обшуків в мерії. При цьому співробітники НАЦ не повідомили, чи є мер Кишинева фігурантом якої-небудь кримінальної справи, зазначає видання.
Повідомляється, що Кіртоаке був затриманий «у справі про платні парковки». За даними видання, правоохоронці встановили, що Кіртоаке дав розпорядження віце-меру столиці підписати контракт з фірмою Eme Parkleitsystem Gmbh, щоб впровадити проект платних парковок в Кишиневі.
При цьому дозволу міської ради на підписання контракту отримано не було. Кіртоаке затримали на 72 години, оскільки запідозрили його в отриманні вигоди від підписання контакту.
В кінці квітня в Молдові за звинуваченням у корупції був затриманий міністр транспорту і дорожньої інфраструктури Юрій Кірінчук.