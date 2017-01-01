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    Мер Кишинева затриманий співробітниками антикорупційного центру Молдови

    • Сьогодні, 02:23
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    Мер Кишинева Дорін Кіртоаке
    Мер Кишинева Дорін Кіртоаке

    Мера Кишинева затримали після чотиригодинних обшуків в мерії

    Мер Кишинева Дорін Кіртоаке був затриманий співробітниками Національного антикорупційного центру Молдови (НАЦ).

    Про це повідомляє портал Noi.

    За даними видання, Кіртоаке доставили в НАЦ після чотиригодинних обшуків в мерії. При цьому співробітники НАЦ не повідомили, чи є мер Кишинева фігурантом якої-небудь кримінальної справи, зазначає видання.

    Повідомляється, що Кіртоаке був затриманий «у справі про платні парковки». За даними видання, правоохоронці встановили, що Кіртоаке дав розпорядження віце-меру столиці підписати контракт з фірмою Eme Parkleitsystem Gmbh, щоб впровадити проект платних парковок в Кишиневі.

    При цьому дозволу міської ради на підписання контракту отримано не було. Кіртоаке затримали на 72 години, оскільки запідозрили його в отриманні вигоди від підписання контакту.

    В кінці квітня в Молдові за звинуваченням у корупції був затриманий міністр транспорту і дорожньої інфраструктури Юрій Кірінчук.

    міністр мер
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