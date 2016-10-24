Мер Лондона висловив побоювання з приводу високої терористичної загрози в столиці - ЗМІ

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Садік Хан

Садік Хан також зауважив, що бойовики угруповання «Ісламська держава» все частіше використовують інтернет для «радикалізації британців»

Мер Лондона Садік Хан висловив побоювання з приводу зростаючої загрози здійснення терактів в столиці і в Великобританії в цілому. Про це повідомляє газета Daily Star.

На питання видання про терористичну загрозу в Великобританії, політик відповів, що в минулому році вона без сумнівів збільшилася. «Подивіться на інші великі міста - Берлін, Стамбул, Париж - реальність така, що наші міста міжнародного значення є мішенню для терористів», - цитує видання слова політика. «Якщо уряд не змінить формулу фінансування поліції, якщо він не зможе фінансувати Лондон, як столицю, я думаю, підтримання безпеки в Лондоні буде ставати все більш складним», - додав він.

Садік Хан також зауважив, що бойовики угруповання «Ісламська держава» все частіше використовують інтернет для «радикалізації британців». Крім цього, указ президента США Дональда Трампа щодо посилення міграції, на думку мера Лондона, тільки збільшить ймовірність того, що молоді британці будуть схильні до вербування з боку терористів, додає «Дейлі стар».