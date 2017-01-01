Мер Лондона закликав скасувати візит Трампа через міграційну політику

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Дії Трампа, за словами Хана, є достатнім приводом «не розстеляти перед ним червону килимну доріжку»

Мер Лондона Садік Хан закликав скасувати державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

Про це повідомляє The Independent.

За його словами, міграційна політика Трампа є ганебною.

«Заборона в’їзду для громадян з семи країні, переважно мусульманських, є жорстокою і ганебною», — наголосив мер Лондона.

Дії Трампа, за словами Хана, є достатнім приводом «не розстеляти перед ним червону килимну доріжку».

20 лютого парламент Британії має обговорити питання візиту Дональда Трампа до Британії на запрошення королеви.