Мер Львова пояснив, звідки взялося львівське сміття на Дніпропетровщині

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Садовий зазначив, що інформація стосовно вантажівок з львівським сміттям, які були помічені у Дніпропетровській області - правдива

Фури із львівським сміттям, що були помічені на автошляхах Дніпропетровщини, прямували на полігон Донеччини. Саме так прокоментував ситуацію із львівським сміттям у Дніпрі мер Львова Андрій Садовий. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Андрій Садовий зазначив, що інформація стосовно вантажівок з львівським сміттям, які були помічені у Дніпропетровській області - правдива. Один з львівських перевізників уклав угоду з приватним полігоном в місті Покровськ Донецької області, адже інші міста відмовляються приймати сміття.

«Ми легітимно везли туди відходи, пару машин завезли. Потім власник полігону, який зараз в лікарні, написав листа, що відмовляється, більше не може приймати. Всі з того зловтішаються, а хтось поставив питання, куди ці відходи повинні львів'яни дівати?», - наголосив Садовий.

Нагадаємо, в ході екстреного засідання РНБО 15 березня президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за збитки, завдані Україні блокадою окупованих територій Донбасу, повинні понести парламентські партії «Самопоміч» та «Батьківщина». Він також розкритикував дії партії «Самопоміч», а також її лідера – міського голову Львова Андрія Садового.

Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що два тижні тому в Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на звалищі «Збиранка» у Грибовичах не було. Пожежа на звалищі була спричинена самозайманням через недотримання технологій, тому стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради. За його словами, якщо буде вручено підозру щодо недбалості зі смертельним наслідком, це може привести і до усунення винуватця від обійманої посади, і до кримінальної відповідальності.

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