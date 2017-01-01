Мер Одеси призупинив рішення міськради про перейменування вулиць

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Фото: dumskaya.net Геннадій Труханов

Питання нових назва вулиць буде винесено на повторний розгляд сесії

Мер Одеси Геннадій Труханов своїм розпорядженням призупинив дію рішення сесії Одеської міської ради від 26 квітня «Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших географічних об'єктів, розташованих на території міста Одеси».

Як повідомила прес-служба Одеської міськради, це питання буде винесено на повторний розгляд сесії міської ради після проведення процедури громадського обговорення відповідного проекту рішення.

Нагадаємо, управління Служби безпеки України в Одеській області звернулося до мера Одеси Геннадія Труханова з вимогою скасувати ухвалене 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації.

Довідка. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси у рамках закону про декомунізацію. Нові найменування викликали протест у частини городян. Незабаром мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів. Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, яке було проведено обласною держадміністрацією.

16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією із застосуванням сльозогінного газу. Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі у рамках декомунізації. Потім ці слухання мерія назвала недійсними.

Джерело: Інтерфакс-Україна