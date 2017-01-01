Мер Перемишля задоволений, що вже не нон-грата в Україні
- Сьогодні, 19:23
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Він просить СБУ написати йому, чому забороняли в’їзд в Україну
Мер Перемишля Роберт Хома задоволений рішенням СБУ щодо скасування йому заборони на в’їзд в Україну. Водночас він очікує від української спецслужби письмового пояснення щодо оголошення його персоною нон-грата.
Про це йдеться в офіційній заяві мера.
«Пан посол України Андрій Дещиця передав мені вчора зранку по телефону інформацію про скасування мені заборони на в’їзд в Україну, яку я сприймаю із задоволенням», - заявив Хома.
Але він додав, що свою участь у форумі «Європа-Україна» (27-28 січня у Жешуві) він ставив у залежність від письмового пояснення з боку СБУ щодо заборони йому в’їжджати в Україну.
«Як мер міста Перемишля і представник його жителів я маю право очікувати на повне з’ясування справи і звинувачень на мою адресу і адресу жителів міста, тим більше, що вона й надалі не є зрозумілою в Перемишлі і в Польщі», - зазначив Хома.
Нагадаємо, Хома не з’явився на форумі «Європа-Україна» у Жешуві 27 січня.
Джерело: Укрінформ