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    Мер Стамбула подарував Одесі 30 автобусів

    • Сьогодні, 15:30
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    Президент Петро Порошенко та мер Стамбула Кадир Топбаш
    Президент Петро Порошенко та мер Стамбула Кадир Топбаш

    В Одесі урочисто відкрили Стамбульський парк

    Мерія Стамбула дарує місту-побратиму Одесі тридцять автобусів для перевезення пасажирів.

    Про це у п'ятницю мер Стамбула Кадир Топбаш заявив під час церемонії відкриття Стамбульського парку в Одесі.

    «Хочу вам зробити сюрприз - ми надаємо нашим українським побратимам 30 автобусів», - сказав Топбаш.

    Як повідомлялося, під час відкриття Стамбульського парку в Одесі міський голова Стамбула Кадир Топбаш заявив, що найближчим часом з Туреччини в Україну «буде направлено делегацію з планами розвивати інфраструктуру в місті Одесі». 

    Як відомо, сьогодні в Одесі за участю президента Петра Порошенка відбулось урочисте відкриття Стамбульського парку і відреставрованих Потьомкінських сходів.

    Під час свого візиту в Одесу Порошенко підписав указ про безвіз.


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