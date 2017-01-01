Мер Стамбула подарував Одесі 30 автобусів

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Президент Петро Порошенко та мер Стамбула Кадир Топбаш

В Одесі урочисто відкрили Стамбульський парк

Мерія Стамбула дарує місту-побратиму Одесі тридцять автобусів для перевезення пасажирів.

Про це у п'ятницю мер Стамбула Кадир Топбаш заявив під час церемонії відкриття Стамбульського парку в Одесі.

«Хочу вам зробити сюрприз - ми надаємо нашим українським побратимам 30 автобусів», - сказав Топбаш.

Як повідомлялося, під час відкриття Стамбульського парку в Одесі міський голова Стамбула Кадир Топбаш заявив, що найближчим часом з Туреччини в Україну «буде направлено делегацію з планами розвивати інфраструктуру в місті Одесі».

Як відомо, сьогодні в Одесі за участю президента Петра Порошенка відбулось урочисте відкриття Стамбульського парку і відреставрованих Потьомкінських сходів.

Під час свого візиту в Одесу Порошенко підписав указ про безвіз.



