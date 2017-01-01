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    Мер Тегерана і президент Ірану зчепилися під час передвиборчих дебатів

    • Сьогодні, 21:56
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    <span>Шість кандидатів на посаду президента Ірану</span>
    Фото: Радіо Свобода
    Шість кандидатів на посаду президента Ірану

    Один з кандидатів на посаду президента, звинуватив Роугані під час дебатів у поганому управлінні

    Мер Тегерана Мухаммад Бакер Калібаф розкритикував президента Ірану Хассана Роугані під час дебатів кандидатів на посаду президента, що відбувалися у прямому телеефірі.

    Калібаф, один з шести кандидатів на посаду президента, звинуватив Роугані під час дебатів 28 квітня у поганому управлінні, нечесності і підтримці багатих верств населення.

    Роугані, який балотується на другий президентський термін, у відповідь звинуватив Калібафа у розповсюдженні брехні на адресу уряду.

    Віце-президент Ірану Ешак Джаханґірі, який також бере участь у виборах, висунув на адресу Калібафа такі ж звинувачення.

    При цьому Джаханґірі звинуватив Калібафа і його союзників-консерваторів у спробах маргіналізувати іранських реформістів.

    Мухаммад Бакер Калібаф, колишній керівник поліції і Корпусу вартових Ісламської революції, втретє балотується на посаду президента – після програшу у 2005 і 2013 роках.

    Вибори президента Ірану заплановані на 19 травня.

    вибори мер
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