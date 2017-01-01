Мер Ужгорода прокоментував сьогоднішні обшуки у міськраді

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Андріїв розповів, що підозру у вчиненні злочину нікому поки не оголошено

Щойно прес-служба Ужгородської міської ради оприлюднила офіційний коментар міського голови Ужгорода Богдана Андріїва щодо сьогоднішніх обшуків у приміщенні міськради співробітниками обласної прокуратури та СБУ.

«Сьогодні у кількох кабінетах міськради проводили слідчі дії працівники правоохоронних органів. З чим саме це пов’язано, я наразі, як і напевно більшість ужгородців, дізнався лише з повідомлень офіційного сайту прокуратури області та з інформацій журналістів, які були на брифінгу заступника обласного прокурора. Зазначу тільки, що і я, і міська рада працювали сьогодні в звичному режимі, за планом, провели засідання виконкому, завтра буде засідання сесії міськради. Інших подробиць я поки не знаю, правоохоронці проводили роботу в межах своєї компетенції, їм ніхто не перешкоджав, безпосередньо у мене в кабінеті ніяких слідчих дій не проводили. Наскільки знаю, підозру у вчиненні злочину нікому поки не оголошено. Ми готові всіляко сприяти роботі правоохоронців у встановленні об’єктивності», — йдеться у заяві Андріїва.

Як раніше повідомляв «Главком», прокуратура і СБУ розпочали обшуки в Ужгородській міськраді. Про це повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Вікторія Попович.

«Прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом «К» УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Сьогодні ж, 25 січня, було затримано посередника, який отримав частину хабаря у розмірі 20 тисяч гривень. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду», — розповіла Попович.