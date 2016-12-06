Мер Запоріжжя Буряк їздить на авто, яке орендує у півтора разу дорожче від ринкової ціни

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Мер Запоріжжя Володимир Буряк

Мер Буряк катається на Toyota Camry вартістю 300 грн/год

Виконавчий комітет Запорізької міської ради 17 січня уклав угоду з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» на послуги пасажирських перевезень вартістю 154 тис. грн. Про це повідомляють «Наші гроші. Запоріжжя» із посиланням на систему ProZorro.

Йдеться про оренду Toyota Camry 2008 року випуску вартістю 300 грн/год. До вартості оренди входить заробітна плата водія, страхування, пальне, поточний ремонт і амортизація.

У відкритих джерелах можна знайти оголошення про оренду в Запоріжжі автомобіля представницького класу з водієм по 200 грн/год.

Невдовзі після свого обрання на посаду мера у 2015 році Володимир Буряк повідомив, що буде пересуватися на автомобілі Toyota Camry. Для оренди автомобіля на 2016 рік було заплановано 90 тис грн, а загалом «Запоріжсталь» у 2016 році отримала від виконкому міськради 108 тис. грн за перевезення.

Нагадаємо, раніше Володимир Буряк працював головним інженером комбінату «Запоріжсталь», який належить Ринату Ахметову.

Раніше «Главком» писав, що голова міста Запоріжжя Володимир Буряк видав розпорядження щодо системи електронних закупівель, що відкриває великий простір для корупційних дій.