Мера Бучі, якого підозрюють у справі з земельними оборудками, залишили під домашнім арештом

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Анатолій Федорук

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування

Мера Бучі Анатолія Федорука, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, залишили під домашнім арестом на строк досудового розслідування. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Сьогодні, 18 січня 2017 року, Апеляційний суд м. Києва залишив у силі раніше обраний меру міста Буча Анатолію Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування», - написала вона на своїй сторінці у «Фейсбук».

Нагадаємо, що 21 липня, співробітники правоохоронних органів провели обшуки в мерії Бучі та безпосередньо в маєтку міського голови Анатолія Федорука за підозрою у незаконному виведенні з лісового фонду ділянок та подальшої забудови. А 11 жовтня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Міському голові Бучі повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.

Наразі Федорук перебуває під домашнім арештом.