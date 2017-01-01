Мера Кишинева заарештовано за підозрою в корупції

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Арешт мера Кишинева Доріна Кіртоаке

Якщо вину мера буде доведено, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 7 років

Затриманого напередодні мера Кишинева Доріна Кіртоаке, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, поміщено під домашній арешт строком на 30 діб.

Такий вердикт виніс суд сектора Боюкани молдавської столиці, повідомляє Укрінформ.

Згідно з матеріалами слідства, мер Дорін Кіртоаке дав вказівки своєму заступнику Ністору Грозаву (колишній голова Комісії з відбору компанії для будівництва платних парковок в Кишиневі) підписати контракт з австро-угорською компанією EME PARKLEITSYSTEM GmbH без його затвердження на муніципальній раді, в порушення закону про державно-приватне партнерство.

За даними національного Центру з боротьби з корупцією, порушуючи законодавство, мер завізував і містобудівний сертифікат для проектування платних парковок.

Відомо також, що компанія EME PARKLEITSYSTEM GmbH стала переможцем тендеру в результаті домовленості між чиновниками мерії і бізнесменом Олександром Пінчевським, який, згідно з матеріалами слідства, був тіньовим керівником цього проекту.

Якщо вину мера буде доведено, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 7 років.

Раніше у цій справі були заарештовані віце-мер Ністор Грозаву, виконуючий обов'язки начальника управління автотранспорту мерії Ігор Гамрецький і бізнесмен Олександру Пінчевский.

Згідно з чинним в Молдові законодавством про місцеву публічну адміністрацію, до винесення остаточного судового вердикту муніципальна рада зобов'язана у п'ятиденний термін призначити тимчасового керівника мерії, оскільки обох заступників Кіртоаке також заарештовано за обвинуваченням у корупції.

Як повідомляв Укрінформ, раніше за обвинуваченням у корупції були арештовані два заступники мера - Вадим Котець і Ністор Грозаву і секретар муніципальної ради Валеріу Діденко.