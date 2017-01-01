Мережу шокували фото літака, на якому пересувається патріарх Кирило

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Літак, на якому прилетів в Пітер патріарх РПЦ

Літак VIP класу має на своєму борту кілька спальних місць, оснащений супутниковим телефаксом, телевізором і комфортабельними кріслами

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило прилетів до Санкт-Петербургу на бізнес-джеті, який славиться підвищеною комфортабельністю.

Про це повідомляє MR7.

Літак Legacy 600, на якому прибув патріарх, має на своєму борту кілька спальних місць, оснащений супутниковим телефаксом. Авіатранспорт виготовляється бразильською авіабудівною компанією Embraer.

На фотографіях видно, що Кирило прилетів саме на Legacy 600 VP-BGL компанії «Сіріус-Аеро». Патріарх прилітав, щоб здійснити божественну літургію в Олександро-Невській лаврі.

Порівнявши фото з переліком флоту, яким володіє «Сіріус-Аеро», можна побачити салон даного літака. Він зроблений під поліроване дерево, в ньому є телевізор і комфортабельні крісла.

«Сіріус-Аеро» - найбільша в Росії приватна компанія бізнес авіації, яка виконує чартерні авіаперельоти на власних літаках VIP класу. Авіакомпанія заснована в Москві у 1991 році.

Варто нагадати, в 2012 році на сайті патріархії РПЦ з'явилося фото, на якому з руки Кирила був стертий годинник Breguet приблизною вартістю $30 тис. Відображення годинника залишилося на полірованій стільниці на фотографії.

Згодом в мережу потрапили світлини, на яких чоловік, дуже схожий на Кирила, відпочиває в Криму на яхті вартістю приблизно півмільйона доларів. Раніше повідомлялося, що під Геленджиком звели розкішну дачу для патріарха. РПЦ заявила, що це «духовний центр».

Як відомо, значну частину грошей РПЦ отримує від своєї української філії - Української православної церкви Московського патріархату.