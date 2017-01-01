Мерія Москви заборонила Навальному проводити мітинг «Він нам не Дімон»

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Олексій Навальний

Опозиціонер хотів влаштувати акцію проти коррупції у вищих ешелонах влади

Мерія Москви сьогодні відмовила керівнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному в проведенні ходи на Тверській вулиці і мітингу «Він нам не Дімон», запланованих на 26 березня.

У відповіді перший заступник департаменту безпеки Москви Василь Олійник написав, що така хода створить незручності для міста. Свою акцію Навальний хотів присвятити боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади.

«Хода по маршруту від площі Тверська Застава до Мисливського ряду з подальшим мітингом проти корупції порушить громадський порядок і права москвичів, які не беруть участі в заході», - йдеться у відповіді мерії. Альтернативних маршрутів московська влада не пропонуює. Сам Навальний вже заявив, що все одно вийде на акцію, навіть якщо її не погодять.

Заявки на подібні заходи подані, за даними Навального, прихильниками опозиціонера в 79 містах Росії. У багатьох регіонах місцева влада вже відмовилися їх узгодити. Зокрема, адміністрація Нижнього Новгорода переглянула своє рішення дати дозвіл на проведення мітингу проти корупції. Відмова у проведенні узгодженого мітингу пішов через кілька годин і, за словами активістів, був пояснений технічним збоєм комп'ютера, в якому ведеться облік заявок на публічні заходи.

Активісти, які отримали на руки два взаємовиключних відповіді міської влади, оскаржили в суді відмову чиновників в організації мітингу, повідомляється на сайті Навального.

Як повідомлялося, Навальний оприлюднив фільм, у якому йдеться, що Медведєв створив одну з найбільших і найвитонченіших корупційних схем у РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти і за геотегами, фото з Instagram і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.

Медведєв відреагував на розслідування про «корупційні схеми»... блокуванням Навального в Instagram.