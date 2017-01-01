Мерію Мелітополя закидали коктейлями Молотова

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Фото: zp.npu.gov.ua Наслідки нападу

У результаті нападу вибито два вікна, полум’ям пошкоджено вхідні двері. Постраждалих немає

В ніч на суботу у Мелітополі невідомі кинули кілька пляшок з легкозаймистою рідиною у приміщення Мелітопольської міськради, розташованої за адресою вул. Грушевського, буд. 5. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

За його даними, нападників було двоє. Сам напад стався о 3:40.

У результаті нападу вибито два вікна, полум’ям було пошкоджено вхідні двері. Постраждалих немає.

На місце події терміново прибув очільник запорізької поліції Олег Золотоноша та слідчо-оперативна група.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває комплекс слідчо-оперативних заходів, направлених на встановлення обставин події, осіб паліїв та їх затримання.

Всіх, хто має будь-яку інформацію щодо згаданої події просять звертатися за телефонами (061) 239-21-02, 102 або на «гарячу лінію» СБУ України в Запорізькій області.

Нагадаємо, у Мелітополі відсторонили начальника поліції та перевірять дії правоохоронців під час заходів 9 травня.