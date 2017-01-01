Меркель 2 травня їде до Путіна

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Ангела Меркель і Володимир Путін

Зустріч відбудеться у російському місті Сочі в рамках підготовки до саміту Великої двадцятки

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наступного вівторка, 2 травня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив у п'ятницю, 28 квітня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт, зустріч відбудеться у російському місті Сочі в рамках підготовки до саміту Великої двадцятки (G20), який пройде у липні цього року в німецькому Гамбурзі.

Як повідомив Зайберт, окрім обговорення питань, пов'язаних із самітом G20, Меркель і Путін мають намір обговорити «поточні виклики міжнародної політики, такі як конфлікт в Україні та війна у Сирії», повідомляє агентство Reuters.

Переговори в Сочі відбудуться в два раунди, між якими канцлер ФРН і президент РФ дадуть спільну прес-конференцію.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Німеччина перебрала на себе головування у G20, до складу якої входять країни з найпотужнішими економіками світу, в тому числі нові індустріальні країни. На саміт G20, який відбудеться 7 та 8 липня 2017 року в Гамбурзі, приїдуть глави держав та урядів країн – учасниць групи, включаючи президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна.

Джерело: DW