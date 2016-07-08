Меркель домовилась з Олландом і Путіним продовжити «нормандський формат»

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Центральною темою переговорів стоятиме ситуація на сході України і подальше впровадженні Мінських угод

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Владімір Путін вирішили продовжити зустрічі «нормадської четвірки» у ході телефонної розмови, яка відбулася 18 січня.

Про це повідомляє прес-служба німецької канцлерки.

«Центральною темою переговорів стоятиме ситуація на сході України і подальше впровадженні Мінських угод. Лідери домовилися, що Німеччина, Франція, Росія та Україна продовжуватимуть «нормандський формат» для мирного врегулювання конфлікту», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що переговори включатимуть встановлення перемир’я, реалізацію невирішених правових питань і обмін військовополоненими.