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    Меркель домовилась з Олландом і Путіним продовжити «нормандський формат»

    • Сьогодні, 22:16
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    Центральною темою переговорів стоятиме ситуація на сході України і подальше впровадженні Мінських угод

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Владімір Путін вирішили продовжити зустрічі «нормадської четвірки» у ході телефонної розмови, яка відбулася 18 січня.

    Про це повідомляє прес-служба німецької канцлерки.

    «Центральною темою переговорів стоятиме ситуація на сході України і подальше впровадженні Мінських угод. Лідери домовилися, що Німеччина, Франція, Росія та Україна продовжуватимуть «нормандський формат» для мирного врегулювання конфлікту», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що переговори включатимуть встановлення перемир’я, реалізацію невирішених правових питань і обмін військовополоненими.

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