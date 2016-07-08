Меркель домовилась з Олландом і Путіним продовжити «нормандський формат»
- Сьогодні, 22:16
-
Розсилка
Центральною темою переговорів стоятиме ситуація на сході України і подальше впровадженні Мінських угод
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Владімір Путін вирішили продовжити зустрічі «нормадської четвірки» у ході телефонної розмови, яка відбулася 18 січня.
Про це повідомляє прес-служба німецької канцлерки.
«Центральною темою переговорів стоятиме ситуація на сході України і подальше впровадженні Мінських угод. Лідери домовилися, що Німеччина, Франція, Росія та Україна продовжуватимуть «нормандський формат» для мирного врегулювання конфлікту», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що переговори включатимуть встановлення перемир’я, реалізацію невирішених правових питань і обмін військовополоненими.