Меркель доручила посилити законодавство ФРН для мігрантів

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Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що після теракту в Берліні заходи безпеки в країні будуть посилені, передає «Бі-бі-сі».

«Я доручила міністрам внутрішніх справ і юстиції спільно з відомством канцлера, федеральними землями і колегами зі спецслужб проаналізувати кожен аспект цього випадку і представити результати», - сказала вона.

Меркель зазначила, що Німеччина прийме всі необхідні кроки, якщо є «потреба у зміні законодавства та заходів безпеки».

Нагадаємо, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.

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