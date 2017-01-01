Меркель і Олланд назвали удар США по Сирії розплатою за хіматаку

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Олланд і Меркель

Берлін і Париж продовжать добиватися того, щоб «закликати до відповідальності президента Асада за його злочинні діяння»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд назвали удар Сполучених Штатів щодо Сирії покаранням за повторне застосування хімзброї урядовими силами. Про це повідомляється в заяві за підсумками переговорів двох лідерів.

«Президент Асад несе одноосібну відповідальність за подібний розвиток подій. Повторне застосування ним хімічної зброї, а також вчинення злочинів проти свого народу вимагало санкцій», — вважають політики.

Лідери двох держав додали, що Берлін і Париж разом зі своїми партнерами по ООН продовжать добиватися того, щоб «закликати до відповідальності президента Асада за його злочинні діяння».

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром у Шайрат, по якому було завдано ударів, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», – повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії – спроба відвернути увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку.