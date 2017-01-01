Меркель і Порошенко говорили більше 2,5 годин

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Ангела Меркель і Петро Порошенко

За підсумками перемовин ніяких заяв не очікується

Переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Петра Порошенко тривали більше 2,5 годин. Про це сповістив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Завершилися переговори двох лідерів - президента @Poroshenko і канцлера Ангели Меркель, які тривали більше двох з половиною годин», - написав він у Twitter.

За підсумками перегорів ніяких заяв від лідерів не очікується.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю.

Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.