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    Меркель і Порошенко говорили більше 2,5 годин

    • Сьогодні, 18:11
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    Ангела Меркель і Петро Порошенко
    Ангела Меркель і Петро Порошенко

    За підсумками перемовин ніяких заяв не очікується

    Переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Петра Порошенко тривали більше 2,5 годин. Про це сповістив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    «Завершилися переговори двох лідерів - президента @Poroshenko і канцлера Ангели Меркель, які тривали більше двох з половиною годин», - написав він у Twitter.

    За підсумками перегорів ніяких заяв від лідерів не очікується.

    Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

    У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю

    Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.

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