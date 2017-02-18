Меркель каже, що Україна пообіцяла почати виконання політичної частини Мінська

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Ангела Меркель

Канцлер Німеччини заявила, що Україна погодилася почати процес ще до появи для цього підстав

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель стверджує, що українська сторона пообіцяла почати виконання політичної частини Мінських угод ще до того, як настануть умови для їх виконання.

Про це вона заявила у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».

Меркель визнала, що при погодженні умов Мінська сторони припустилися помилки.

«Я бачу дві ключові проблеми Мінської угоди. Перше – коли ми її узгоджували, ми виходили з припущення, що виконання політичної частини почнеться в перший день після припинення вогню. Іншою проблемою стало те, що коли Мінська угода набула чинності, реальне перемир’я так і не почалося», - розповіла вона.





Меркель визнала, що наразі немає підстав починати виконання політичної частини Мінська. «Якщо немає перемир’я, яке триває хоча б п'ять днів, ми не можемо переходити до політичних кроків», - пояснила канцлер.

Водночас, вона пояснила, що Україна взяла на себе зобов’язання почати виконання політичної частини попри це. «Але Україна сказала, що паралельно ми починаємо політичний процес», - розповіла вона.

Меркель водночас підкреслила, що Німеччина вважає неможливим відновлення звичних відносин з РФ без повернення Росії до дотримання норм міжнародного права: «Ми б хотіли боротися проти тероризму разом з Росією, хотіли б мати спільний економічний простір. Але це неможливо, коли порушені ключові норми».

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Мінські угоди мають зберігатися попри проблеми з їх виконанням.