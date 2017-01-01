Меркель кличе на саміт Порошенка, Путіна та Макрона

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Ангела Меркель

Макрон обговорить з Путіним питання України під часу зустрічі, запланованої у Версалі на 29 травня

Канцлер Німеччини Анґела Меркель скликає президента Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка на саміт, щоб надати новий поштовх мирному процесу на сході України.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланям на Der Tagesspiegel.

«Ми будемо невідкладно шукати можливості для чотирьох голів держав та урядів – три президенти та я – для того, щоб встановити контакт», – заявила Меркель за повідомленням уряду Німеччини, інформує Bloomberg.

«Жоден інший конфлікт не забрав так багато часу Анґели Меркель, як війна в Україні», – зазначив Euractiv.

Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Порошенком 20 травня, Анґела Меркель вказала, що президент Франції Макрон також підтримує Мінський процес.

Очікується, що Макрон обговорить з Путіним питання України під часу зустрічі, запланованої у Версалі на 29 травня. Хоча Макрон і заявляв про необхідність підтримки зв’язків з Москвою, його позиція була більш жорсткою по відношенню до Росії, порівнюючи з його конкурентами.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом. Перед початком перемовин з Меркель глава держави виступив за більш рішучі заходи проти Росії.

У свою чергу канцлерка перед переговорами з Порошенком констатувала, що Мінські угоди виконуються не повністю.

Після переговорів Порошенко заявив, що обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.

Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.