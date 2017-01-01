Меркель офіційно стала кандидатом на посаду канцлера від ХДС

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Ангела Меркель

За кандидатуру Меркель проголосували 95% делегатів Християнсько-демократичного союзу

Ангела Меркель переважною більшістю голосів обрана лідером передвиборного списку партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) в землі Мекленбург - Передня Померанія на вересневих виборах в бундестаг. За главу уряду і голову ХДС в суботу, 25 лютого, проголосували 95% делегатів.

Саме в Мекленбурзі - Передній Померанії знаходиться виборчий округ Ангели Меркель, що охоплює міста Штральзунд, Грейфсвальд і острів Рюген. Ангела Меркель вперше взяла участь у виборах в бундестаг від цього округу в 1990 році, незабаром після того як на ці території була поширена виборча система ФРН, і з тих пір висувається від нього кожні чотири роки. Вибори 2017 року стануть її восьмою виборчою кампанією в цьому регіоні.

Після того як Мартін Шульц став кандидатом на пост федерального канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії (СДПН), рейтинги соціал-демократів неухильно ростуть. В кінці лютого соціал-демократи вперше з жовтня 2006 року обігнали своїх конкурентів з блоку ХДС і ХСС в рейтингах популярності.

У своїй суботній промові в Штральзунді Ангела Меркель заявила, що поки інші партії б'ються за право розподілу бюджетних грошей, ХДС розмірковує про те, як поповнити бюджет, зокрема, як залучити податкові надходження.