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    Меркель поговорила з Трампом про ситуацію на Донбасі

    • Сьогодні, 02:54
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    Ангела Меркель і Дональд Трамп
    Ангела Меркель і Дональд Трамп

    Також сторони говорили про ситуацію в Афганістані

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп по телефону обговорили ситуацію в зоні АТО на Донбасі. Також сторони говорили про ситуацію в Афганістані.

    Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на Білий дім.

    «Лідери країн домовилися про продовження співпраці з цих питань і їх подальшої координації»,- йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявляв «Главкому», що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.

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