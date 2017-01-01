Меркель поговорила з Трампом про ситуацію на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель і Дональд Трамп

Також сторони говорили про ситуацію в Афганістані

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп по телефону обговорили ситуацію в зоні АТО на Донбасі. Також сторони говорили про ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на Білий дім.

«Лідери країн домовилися про продовження співпраці з цих питань і їх подальшої координації»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявляв «Главкому», що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.