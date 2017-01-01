Меркель поговорила з Трампом про ситуацію на Донбасі
- Сьогодні, 02:54
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Також сторони говорили про ситуацію в Афганістані
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп по телефону обговорили ситуацію в зоні АТО на Донбасі. Також сторони говорили про ситуацію в Афганістані.
Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на Білий дім.
«Лідери країн домовилися про продовження співпраці з цих питань і їх подальшої координації»,- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявляв «Главкому», що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.